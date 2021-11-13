В Петербурге хотят разрешить покидать рестораны до полуночи

Послабление в ограничении работы заведений общепита готовятся разработать в Петербурге. Во время стрима "ВКонтакте" чиновников Смольного 13 ноября первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов зачитал обращение с просьбой разрешить ресторанам не выгонять гостей после 23:00, а дать им еще час, чтобы посетители за это время могли спокойно покинуть заведение. Заказы в последний час приниматься не должны.

"Это, действительно, важный вопрос. Он часто к нам поступает, Александр Дмитриевич", - добавил Ситов.

"Поручаю вам внести необходимые изменения в методические рекомендации для проверяющих, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23 часа, а гостям покидать помещения до 24 часов", - ответил Беглов.

Напомним, заведения общественного питания и развлекательные учреждения с 8 ноября работают в Петербурге до 23:00 из-за антикоронавирусных ограничений.