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Новости 12:52

В Петербурге хотят разрешить покидать рестораны до полуночи

фото ЗакС политика В Петербурге хотят разрешить покидать рестораны до полуночи

Послабление в ограничении работы заведений общепита готовятся разработать в Петербурге. Во время стрима "ВКонтакте" чиновников Смольного 13 ноября первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов зачитал обращение с просьбой разрешить ресторанам не выгонять гостей после 23:00, а дать им еще час, чтобы посетители за это время могли спокойно покинуть заведение. Заказы в последний час приниматься не должны.

"Это, действительно, важный вопрос. Он часто к нам поступает, Александр Дмитриевич", - добавил Ситов.

"Поручаю вам внести необходимые изменения в методические рекомендации для проверяющих, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23 часа, а гостям покидать помещения до 24 часов", - ответил Беглов.

Напомним, заведения общественного питания и развлекательные учреждения с 8 ноября работают в Петербурге до 23:00 из-за антикоронавирусных ограничений.


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