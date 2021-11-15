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Новости 15:30

Академики РАН выступили в защиту "Мемориала"*

фото ЗакС политика Академики РАН выступили в защиту "Мемориала"*

Академики, профессора и члены-корреспонденты Российской академии наук выступили в поддержку правозащитного центра "Мемориал"*: под письмом в защиту организации подписались 62 деятеля.

Ученые отметили, что ликвидация собранного "Мемориалом" архива станет "катастрофой для исторической науки".

"Уничтожение "Мемориала" является попыткой лишить нацию памяти", — сообщается в письме академиков РАН.

Не так давно в защиту правозащитников выступила писательница Людмила Петрушевская, отказавшаяся от звания лауреата Государственной премии, которым её наградил Владимир Путин в 2002 году.

Напомним, что Генпрокуратура добивается ликвидации Международного "Мемориала"** через суд, обосновывая свои претензии регулярным несоблюдением правозащитниками законодательства об иноагентах. В свою очередь, столичная прокуратура усмотрела в деятельности ПЦ "Мемориал" признаки оправдания терроризма: в списке политзаключенных, который ведет ПЦ, фигурируют представители запрещенных в России организаций.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов


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