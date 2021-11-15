Виктора Филинкова этапируют в ИК-5 Новотроицка, где зэки протестовали против побоев

Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков переводится из ИК-1 Оренбурга в ИК-5 Новотроицка: сейчас осуждённый пребывает в СИЗО-2 Орска, где ожидает этапа, известила у себя в Facebook общественная защитница молодого человека Евгения Кулакова, посетившая его в изоляторе.

В ИК-1 Оренбурга, где Филинков находился после оглашения приговора, в условиях общего режима арестант провёл лишь три дня, а всё остальное время находился в штрафном изоляторе или строгих условиях содержания. Это привело к тому, что осуждённый начал протестную голодовку.

Кроме того, ранее Филинков сообщал, что в его день рождения ему якобы подкинули лезвие от бритвы, которое было вшито в выданную ему тюремную робу. Из-за этого дисциплинарная комиссия назначила ему месяц в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) и дополнительно ещё десять дней ШИЗО за "межкамерное общение".

Так как в оренбургской ИК-1 отсутствует ЕПКТ, Филинкова этапируют в новую колонию. "Его должны вернуть [назад в ИК-1 после окончания срока взысканий], но за этот месяц наверняка найдётся нарушение, за которое можно продлить ЕПКТ", — предположила Кулакова.

Отметим, в июне свыше 10 заключённых новотроицкой колонии № 5, которые были помещены в ЕПКТ, объявили голодовку, после чего покалечили себя. Локальная прокуратура назвала инцидент "массовым членовредительством в демонстративно-шантажной форме".

Родственники взбунтовавшихся заключённых уведомили NTSK.ru, что, по словам самих сидельцев, их регулярно избивали, в том числе с применением электрошокера, угрожали изнасилованиями и отказывали во встречах с адвокатами. В новотроицком управлении ФСИН отрицали озвученное, а в прокуратуре говорили об "отдельных нарушениях".

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ