ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:24

Градозащитники призывают петербуржцев защитить здание ВНИИБ от сноса

фото ЗакС политика Градозащитники призывают петербуржцев защитить здание ВНИИБ от сноса

Петербургские градозащитники взывают к петербуржцам с просьбой выступить в защиту НИИ бумаги (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте для защиты его от сноса.

15 ноября неравнодушные  граждане опубликовали в локальных районных пабликах в "ВКонтакте" фотографии и сообщения о появлении строительной техники у здания.

По словам активистов, полиция не предпринимает никаких действий по остановке работ. 

Основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански заявил "Деловому Петербургу", что рабочие начали копать ров под кабель на объекте, который, по предварительной информации, должны подключить к строительному крану.

"Насколько я понимаю, в данный момент техника не работает — местные жители смогли ее остановить и своими силами пытаются закопать траншею. Но техника всё еще у ВНИИба, так что работы не происходят только благодаря местным жителям", — уведомила ДП модератор паблика защитников ВНИИБа Ярослава Дудникова, дежурящая у здания вместе с остальными активистами.

Напомним, что борьба против возможного сноса здания "Бумажного института" ведется с середины 2019 года. Последнее связанное с этой борьбой событие оказалось для градозащитников успешным: Горсуд отменил решение чиновников из КГИОП, которые отказались включать его в реестр выявленных памятников культурного наследия. "Сталинка" пустует уже около полутора лет: всех бизнесменов, арендовывавших в ней помещения, выселили.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама