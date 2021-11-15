Градозащитники призывают петербуржцев защитить здание ВНИИБ от сноса

Петербургские градозащитники взывают к петербуржцам с просьбой выступить в защиту НИИ бумаги (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте для защиты его от сноса.

15 ноября неравнодушные граждане опубликовали в локальных районных пабликах в "ВКонтакте" фотографии и сообщения о появлении строительной техники у здания.

По словам активистов, полиция не предпринимает никаких действий по остановке работ.

Основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански заявил "Деловому Петербургу", что рабочие начали копать ров под кабель на объекте, который, по предварительной информации, должны подключить к строительному крану.

"Насколько я понимаю, в данный момент техника не работает — местные жители смогли ее остановить и своими силами пытаются закопать траншею. Но техника всё еще у ВНИИба, так что работы не происходят только благодаря местным жителям", — уведомила ДП модератор паблика защитников ВНИИБа Ярослава Дудникова, дежурящая у здания вместе с остальными активистами.

Напомним, что борьба против возможного сноса здания "Бумажного института" ведется с середины 2019 года. Последнее связанное с этой борьбой событие оказалось для градозащитников успешным: Горсуд отменил решение чиновников из КГИОП, которые отказались включать его в реестр выявленных памятников культурного наследия. "Сталинка" пустует уже около полутора лет: всех бизнесменов, арендовывавших в ней помещения, выселили.