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Новости 14:24

"Этот проект у нас в работе есть": Хуснуллин о строительстве ВСМ Москва-Петербург

фото ЗакС политика "Этот проект у нас в работе есть": Хуснуллин о строительстве ВСМ Москва-Петербург

Правительство не намерено отказываться от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург, его разделят на несколько этапов, заверил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на форуме "Транспорт России.

Возведение ВСМ будет вестись согласно финансовым возможностям и порядку приоритетности поставленных задач, при этом Хуснуллин заверил, что речи об отмене строительства не идёт, "этот проект у нас в работе есть".

"Более того он у нас разделён на несколько этапов. Первый - это выход из Москвы до Крюково для развития МЦД. Второй - это сделать выход из Питера для перевозок, который уже запроектирован и строится. Мы от проекта не отказываемся совсем, разделяем на этапы и делаем то, что сейчас первоочередное", - цитирует вице-премьера РИА "Новости".

О том, что проект ВСМ может быть отменён ввиду своей дороговизны, ранее писал "Коммерсант".

Стоимость ВСМ оценивается в 1,4–1,7 трлн рублей. Время в пути от одной столицы к другой должно составить 2 часа 15 минут. Строительство хотели закончить в 2027 году.


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