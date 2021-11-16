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Новости 15:10

Проект развития Пулково оценили более чем в 70 млрд рублей

фото ЗакС политика Проект развития Пулково оценили более чем в 70 млрд рублей

Модернизация петербургского аэропорта Пулково, по предварительным оценкам, потребует привлечения не менее 70 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ВТБ Андрея Костина.

"По бюджету сейчас трудно говорить, потому что видите, как меняются цены быстро на строительство. <…> Первоначально планировалось 60-70 млрд [рублей]. Наверное, будет корректировка в сторону увеличения", - рассказал банкир.

К подрядным работам, как утверждает коллега Костина по ВТБ Юрий Молчанов, приступят в 2023 году.

Сделку о дальнейшем развитии Пулково городское правительство и "ВТБ инфраструктурный холдинг", в который входит управляющее аэропортом ООО "Воздушные ворота северной столицы", заключили во время Петербургского международного экономического форума в июне. В сентябре будущая модернизация транспортного узла стала одним из оснований для награждения Костина почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".


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