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Новости 15:29

В России увеличили максимальный размер пособия по безработице

фото ЗакС политика В России увеличили максимальный размер пособия по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в стране с Нового года устанавливается новый размер максимального пособия по безработице. Он будет приравнен к 1 МРОТ, актуальному для 2021 года, и составит 12 792 рубля. Тем самым премьер согласился с прозвучавшим в октябре предложением Минтруда. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фактически, в 2022 году воспроизведется сегодняшняя ситуация, когда действующий максимальный размер пособия (12 130 рублей) равен прошлогоднему МРОТ.

Принципы предоставления пособия сохраняются в неизменном виде. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей. В течение последующих трех месяцев — 60% заработка, но не более 5 000 рублей.


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