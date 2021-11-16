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Новости 16:15

Володин — о введении QR-кодов: Мы должны думать о людях, а не о политике

фото ЗакС политика Володин — о введении QR-кодов: Мы должны думать о людях, а не о политике

Бурная публичная дискуссия, развернувшаяся вокруг правительственного законопроекта о введении QR-кодов при входе в большинство заведений и учреждений, не радует спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он полагает, что во время пандемии на серьезной и актуальной проблеме, связанной со здоровьем и безопасностью, неуместно зарабатывать политические очки.

"Давайте на этом политику не делать. Понятно, что ситуация непростая, но как раз в этом и заключается ответственный подход: мы должны думать о людях, а не о политике. Мы должны свои политические интересы отложить на второй план", - приводит его позицию "Интерфакс".

Накануне стало известно, что принятие инициативы по меньшей мере откладывается: до 14 декабря ее будут рассматривать региональные власти. Этим, дал понять Володин, уже сделан заметный шаг навстречу всем несогласным.

"Несмотря на то, что законопроекты не все имеют отношения к совместному ведению, мы с вами направили (их) на месяц для того, чтобы с ними ознакомились наши граждане более полно, и мы получим обратную связь", - подчеркнул депутат.

Отметим, что возможное введение обязательных QR-кодов с февраля для посещения большинства общественных мест вызвало шумный протест со стороны коммунистов и эсеров. Представители обеих думских фракций пообещали не поддерживать правительственную инициативу, с их стороны регулярно звучат заявления о нарушении конституционных прав и даже о введении "сегрегации". Представителей КПРФ и СЗРП в Госдуму активно поддерживают в этом вопросе также их однопартийцы, избранные в Мосгордуму. 


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