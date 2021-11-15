Совет Госдумы рассмотрел законопроекты о вводе QR-кодов и направил их на одобрение в регионы до 14 декабря

Совет Государственной думы изучил подготовленные правительством РФ законопроекты о введении системы QR-кодов, известил у себя в телеграм-канале председатель парламента Вячеслав Володин.

Первая инициатива внесёт коррективы в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", вторая урегулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно - в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации", - сообщил Володин.

Напомним, что с 1 февраля в случае принятия обозначенной законотворческой инициативы взрослые россияне смогут попасть в поезда, самолёты, торговые центры, непродовольственные магазины, культурные учреждения и места проведения массовых мероприятий только при наличии QR-кода о COVID-прививке или медотвода от неё.

Помимо этого, вплоть до 1 февраля у россиян будет возможность предъявлять на местах и отрицательный ПЦР-тест, однако начиная уже со 2-го числа такая возможность останется только у граждан с медотводом.