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Новости 16:55

Дмитрий Быков: Вся современная политика спорит о неактуальных проблемах 1840-х годов

фото ЗакС политика Дмитрий Быков: Вся современная политика спорит о неактуальных проблемах 1840-х годов

Писатель и публицист Дмитрий Быков, анализируя события минувшей недели и, в частности, празднование 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, уподобил внутриполитическую жизнь в стране кладбищу, а собирательно понимаемую власть — старику или старухе в стадии деменции.

"Вместо того, чтобы попытаться мать вылечить и как-то ей объяснить происходящее, нам говорят: "Любое вмешательство в жизнь, здоровье и психику матери приведет к ее катастрофе". <...> Старик под порядком понимает: чтобы вся семья его уважала и не рыпалась. То есть для старика понятие о порядке, оно кладбищенское, в общем: никто особо не голосует, никто не возражает и, более того, все счастливы, потому что никто не говорит о несчастье", - рассудил комментатор в интервью "Эху Москвы".

Возникшие у Быкова образы, подчеркнул он, корреспондируют с фантасмагорическим рассказом "Достоевского" под названием "Бобок", где как раз описывается состояние умов находящихся на погосте людей. Проблема для Быкова состоит не только в самом психологическом возрасте власти как он его видит, а в том, какой круг проблем для нее важен, исходя из ее публичной риторики. Свежими эти проблемы назвать писатель никак не может, имея в виду недавние рассуждения президента о либерализме и "лакействе" и все тот же его интерес к идеологическому наследию Достоевского как писателя-консерватора.

"На кладбище покойники заняты главным образом тем, что они пытаются доспорить старые споры. Вот именно этим занята все современная российская культура, политика. Она спорит о том, из-за чего имело смысл ломать копья в 40-е годы 19-го столетия. Сейчас это далеко не актуально", - считает герой интервью.

Согласно умозаключению Быкова, актуальными для Запада проблемами официальные российские лица по-прежнему продолжают пренебрегать, настаивая на заявленной три года назад Путиным максиме: "Они погибнут, а мы будем в раю".


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