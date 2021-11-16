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Новости 18:07

"Фонтанка": Управление соцпитания Петербурга временно возглавила экс-зампред комитета по госзаказу

фото ЗакС политика "Фонтанка": Управление соцпитания Петербурга временно возглавила экс-зампред комитета по госзаказу

Администрация Петербурга определилась с кандидатом на освободившееся место начальника управления соцпитания, пишет "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Вместо арестованного Алексея Барабанщикова должность временно досталась Алене Мироненко, которая ранее работала зампредом комитета по госзаказу.

Таким образом, врио начальника управления стал человек, как минимум с ведома которого производились закупки, стоившие Барабанщикову свободы и должности.

Напомним, что получившие накануне меры пресечения Алексей Барабанщиков и два его подельника проходят по делу о причинении крупного имущественного ущерба. Фигурантам вменяют преступления, имевшие место в ходе поставок школьного питания в Красносельском районе. По версии следствия, одному из подрядчиков с использованием незаконных приемов благоволили чиновники.

фото: gov.spb.ru


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