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Новости 19:31

Драпеко посетовала на сложности с питанием в здании Госдумы

фото ЗакС политика Драпеко посетовала на сложности с питанием в здании Госдумы

Депутат Госдумы от Петербурга Елена Драпеко рассказала о том, что из-за коронавирусных ограничений долгое время в здании на Охотном ряду не работал буфет. Это, в свою очередь, создало трудности для тех, кто не имеет привычки питаться домашней едой.

"Самая серьезная проблема с питанием у нас в Думе у мужчин, которые готовить не умеют. А жены многих депутатов живут в регионах, мало кто сюда привез жену. Поэтому они, бедные, всухомятку бутербродами питаются. А чего делать? Выхода нет. Но здоровье, конечно, страдает", - рассказала справедливоросс изданию Ura.ru.

Несколькими часами позже, уже в беседе с РИА "Новости", Драпеко дополнила и уточнила свой рассказ. По ее оценке, питаться принесенной с собой едой приходилось тысячам работающим в здании ГД людям, но в самое последнее время положение ее коллег улучшилось.

"Частично проблема решилась. Сейчас открыли буфет для депутатов", - подчеркнула законодатель.


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