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Новости 13:58

Монтаж объектов Рождественской ярмарки ограничит движение в центре Петербурга

фото ЗакС политика Монтаж объектов Рождественской ярмарки ограничит движение в центре Петербурга

Начиная с 20 ноября в Петербурге приступят к работам по установке объектов Рождественской ярмарки, что приведёт к частичному ограничению движения транспорта в центре города, оповещает Центр контроля качества.

Так, с 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря проезд транспортных средств будет:

  • прекращён по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл. и Манежной пл.;
  • сужена проезжая часть справа по Караванной ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Инженерной ул. к Итальянской ул. и Итальянской ул. вдоль Манежной пл. в направлении от Караванной ул. к Малой Садовой ул.;
  • установлено одностороннее движение по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.

На некоторых улицах в определённые дни будет также запрещена остановка транспорта:

  • 19 ноября с 00:00 до 23:59 по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл., Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл.;
  • с 00:00 20 ноября до 23:59 31 декабря по Итальянской ул. от д. 12Е до Манежной пл., Итальянской ул. вдоль Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл., Кленовой ул. от Инженерной ул. до Замковой ул.

Напомним, 20 декабря на Дворцовой площади начнут устанавливать живую ель: ранее такой выбор сделали сами жители города в ходе опроса.

Кроме того, не так давно Смольный представил обновлённый брендбук городских украшений к Новому году.


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