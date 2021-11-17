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Новости 15:13

Думские эсеры внесли смягчающие поправки в законодательство о СМИ-иноагентах

фото ЗакС политика Думские эсеры внесли смягчающие поправки в законодательство о СМИ-иноагентах

Фракция "Справедливой России - За правду" с Сергеем Мироновым во главе внесла на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, по которому предлагается изменить порядок признания СМИ иноагентами. Главный акцент в инициативе системных оппозиционеров делается на том, что решение о присвоении этого статуса изданиям должны принимать не чиновники, а суд.

"В настоящее время как только Минюст выясняет, что то или иное издание получает финансирование из-за рубежа, на СМИ тут же вешается этот ярлык. По факту иноагентом журналисты могут стать после получения небольшого денежного перевода из-за рубежа, но это слишком жестко. <...> Если выяснится, что СМИ получает деньги из-за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста", - приводит соображения Миронова его пресс-служба.

Если издание было единожды замечено в денежном переводе из-за рубежа, то это, по мнению депутата, может быть основанием для предупреждения, но не более того. В целом, Миронов предлагает как можно скорее определить в законе недвусмысленные и всем понятные критерии, по которым СМИ может грозить внесение в реестр иноагентов.

Напомним, что при петербургском ЗакСе создали рабочую группу, которая тоже готовит коррективы в законодательство об иноагентах, и возглавляет ее лидер регионального отделения справедливороссов Марина Шишкина.

С середины июля список СМИ-иноагентов вырос почти в пять раз. Сегодня в нем 95 позиций.


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