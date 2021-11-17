ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:49

Роскомнадзор добивается судебной блокировки The Insider*

фото ЗакС политика Роскомнадзор добивается судебной блокировки The Insider*

Нарушения изданием The Insider* российского законодательства о СМИ-иноагентах стали поводом для обращения Роскомнадзора в суд. Ведомство просит заблокировать сетевое издание из-за того, что оно пренебрегает маркировкой своего контента как произведенного иноагентом.

"Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider* принято судом. Заседание по нему пока не назначено", - рассказали ТАСС сотрудники Таганского суда столицы.

Отметим, что главред этого медиа, Роман Доброхотов, находится под уголовным преследованием. Он покинул пределы России.

Отметим, что законодательство о СМИ-иноагентах все чаще становится предметом общественного обсуждения, поскольку реестр Минюста пополняется почти каждую неделю и за четыре месяца вырос почти в пять раз. Сегодня, 17 ноября, справедливороссы внесли в Госдуму поправки к скандальному закону, призванные смягчить его правоприменение.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама