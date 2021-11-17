Роскомнадзор добивается судебной блокировки The Insider*

Нарушения изданием The Insider* российского законодательства о СМИ-иноагентах стали поводом для обращения Роскомнадзора в суд. Ведомство просит заблокировать сетевое издание из-за того, что оно пренебрегает маркировкой своего контента как произведенного иноагентом.

"Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider* принято судом. Заседание по нему пока не назначено", - рассказали ТАСС сотрудники Таганского суда столицы.

Отметим, что главред этого медиа, Роман Доброхотов, находится под уголовным преследованием. Он покинул пределы России.

Отметим, что законодательство о СМИ-иноагентах все чаще становится предметом общественного обсуждения, поскольку реестр Минюста пополняется почти каждую неделю и за четыре месяца вырос почти в пять раз. Сегодня, 17 ноября, справедливороссы внесли в Госдуму поправки к скандальному закону, призванные смягчить его правоприменение.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента