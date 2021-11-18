ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:36

"Я, по сути, уже мёртв": Юрий Хованский заявил о наличии в его деле "лжесвидетеля"

фото ЗакС политика "Я, по сути, уже мёртв": Юрий Хованский заявил о наличии в его деле "лжесвидетеля"

Пребывающий в СИЗО из-за "экстремистской" песни блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором рассказал, что в его деле имеются "подставные свидетели": они якобы заявили, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012.

"Теперь никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору", — пишет Хованский, выдержки из письма которого приводит Znak.com.

Следует отметить, что ранее адвокат блогера и его друзья уже сообщали о наличии в деле некоего лжесвидетеля, давшего показания о том, что песня прозвучала в 2018 году — то есть после того, как в 2016 году Уголовный кодекс РФ был дополнен статьёй об "оправдании терроризма с использованием сети „Интернет"". Все называли имя стримера Андрея Нефедова.

Адвокат Хованского Никита Тимофеев ранее заявлял, что показания Нефедова — единственное известное ему свидетельство о версии со стримом, который прошёл в 2018 году. При этом то, что эфир вышел в 2012 году, подтверждают показания свидетелей и открытые данные на портале web.archive.org.

Также в новом тюремном письме Хованский пишет, что его якобы "кладут в дурку с левым диагнозом".

"Никто не сможет продержаться до конца. Я, по сути, уже мёртв", — констатирует он.

Песня о теракте в театральном центре на Дубровке принесла Хованскому неприятности спустя девять лет после её исполнения. Оказавшись в "Крестах", он извинился перед всеми, кого мог задеть, и признал, что совершил "ужасную ошибку". На последнем судебном заседании, где ему в очередной раз продлили арест, блогер посетовал, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона. Также блогера ждёт психиатрическая экспертиза.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама