"Я, по сути, уже мёртв": Юрий Хованский заявил о наличии в его деле "лжесвидетеля"

Пребывающий в СИЗО из-за "экстремистской" песни блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором рассказал, что в его деле имеются "подставные свидетели": они якобы заявили, что композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012.

"Теперь никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору", — пишет Хованский, выдержки из письма которого приводит Znak.com.

Следует отметить, что ранее адвокат блогера и его друзья уже сообщали о наличии в деле некоего лжесвидетеля, давшего показания о том, что песня прозвучала в 2018 году — то есть после того, как в 2016 году Уголовный кодекс РФ был дополнен статьёй об "оправдании терроризма с использованием сети „Интернет"". Все называли имя стримера Андрея Нефедова.

Адвокат Хованского Никита Тимофеев ранее заявлял, что показания Нефедова — единственное известное ему свидетельство о версии со стримом, который прошёл в 2018 году. При этом то, что эфир вышел в 2012 году, подтверждают показания свидетелей и открытые данные на портале web.archive.org.

Также в новом тюремном письме Хованский пишет, что его якобы "кладут в дурку с левым диагнозом".

"Никто не сможет продержаться до конца. Я, по сути, уже мёртв", — констатирует он.

Песня о теракте в театральном центре на Дубровке принесла Хованскому неприятности спустя девять лет после её исполнения. Оказавшись в "Крестах", он извинился перед всеми, кого мог задеть, и признал, что совершил "ужасную ошибку". На последнем судебном заседании, где ему в очередной раз продлили арест, блогер посетовал, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона. Также блогера ждёт психиатрическая экспертиза.