После реставрации в деревянном особняке Бремме хотят создать выставочный зал

Уникальный памятник деревянного зодчества, особняк Бремме на 12 линии Васильевского острова, в котором ведутся противоаварийные работы, может быть приспособлен под культурно-выставочное пространство. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на градозащитника, члена президиума ВООПИиК Михаила Мильчика. Оценивая объект, он признал, что интерьеры содержат в себе невеликую историческую ценность, в отличие от фасада.

"Мы как раз рекомендовали собственнику максимально сохранить оконные заполнения и двери здания. <...> Учитывая, что в недалеком будущем памятник архитектуры будут окружать новые жилые дома, мне кажется, что здание должно быть общественным, то есть доступным для жителей города. Кроме того, будет правильно разместить в нем небольшое выставочное пространство", - рассказал специалист.

Мильчик добавил, что пока не решено, какая обшивка будет у особняка после ремонта - советская или дореволюционная. По его словам, это сейчас не первоочередной вопрос.

Здание известно еще и тем, что в годы блокады в нем функционировала, спасая ленинградцев, знаменитая "витаминная аптека".