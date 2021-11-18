ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:12

После реставрации в деревянном особняке Бремме хотят создать выставочный зал

фото ЗакС политика После реставрации в деревянном особняке Бремме хотят создать выставочный зал

Уникальный памятник деревянного зодчества, особняк Бремме на 12 линии Васильевского острова, в котором ведутся противоаварийные работы, может быть приспособлен под культурно-выставочное пространство. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на градозащитника, члена президиума ВООПИиК Михаила Мильчика. Оценивая объект, он признал, что интерьеры содержат в себе невеликую историческую ценность, в отличие от фасада.

"Мы как раз рекомендовали собственнику максимально сохранить оконные заполнения и двери здания. <...> Учитывая, что в недалеком будущем памятник архитектуры будут окружать новые жилые дома, мне кажется, что здание должно быть общественным, то есть доступным для жителей города. Кроме того, будет правильно разместить в нем небольшое выставочное пространство", - рассказал специалист.

Мильчик добавил, что пока не решено, какая обшивка будет у особняка после ремонта - советская или дореволюционная. По его словам, это сейчас не первоочередной вопрос.

Здание известно еще и тем, что в годы блокады в нем функционировала, спасая ленинградцев, знаменитая "витаминная аптека".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама