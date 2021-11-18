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Новости 18 ноября, 22:27

Суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос о признании руин Ландскроны объектом культурного наследия

фото ЗакС политика Суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос о признании руин Ландскроны объектом культурного наследия

Куйбышевский районный суд Петербурга 18 ноября закончил рассмотрение коллективного иска градозащитников к комитету по государственному контролю и охране памятников о бездействии при включении объекта "Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона", расположенного на Охтинском мысе, в перечень объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе судов. 

Суд обязал комитет рассмотреть обращение АНО "Научно-исследовательский институт природного и культурного наследия" в течение трех рабочих дней со дня вступления решения в законную силу. Организация направляла заявление в комитет почти год назад - в ноябре 2020 года. Сам иск был подан в декабре. 

Истцами по иску выступали депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко"), экс-депутат Надежда Тихонова и градозащитники Владимир Чернышов, Анна Капитонова и Павел Шапчиц. 

Напомним, в мае 2021 года суд обязал провести независимую экспертизу, чтобы установить границы предполагаемого объекта культурного наследия. Несмотря на результаты исследования, которое подтвердило наличие остатков крепостей на этом месте, в августе 2021 года суд снял меры предварительной защиты с Охтинского мыса. 

Градозащитники не первый год добиваются создания археологического музея на месте руин крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Дочерняя компания Газпрома, которой принадлежит спорный участок, планировала возвести на мысе бизнес-центр. 

Константин Леньков


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