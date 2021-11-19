Жёсткое задержание 14-летней петербурженки обернулось уголовным делом

Петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело постфактум проверки инцидента с жёстким задержанием 14-летней школьницы: фигурантами разбирательства стали полицейские, которые силой заталкивали ребёнка в машину.

"В рамках уголовного дела следственным путём будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции", — отчитались в ГСУ СК по Северной столице.

Разбирательство будет проходить в рамках ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Прокуратура сочла дело обоснованным и взяла его на особый контроль.

Напомним, грубое задержание девочки произошло вечером 17 ноября в Калининском районе. Юная петербурженка привлекла внимание полиции тем, что переходила дорогу в неположенном месте. На ребёнка, увидевшие её проступок, полицейские накинулись впятером. На видео, которое разлетелось по соцсетям, борцы с преступностью силой заталкивают кричащую девочку в свой "воронок".

Несовершеннолетнюю удалось отбить проходившим мимо горожанам, на место вскорости приехал её отец.

В петербургском главке заявили, что школьница отказалась показать сотрудникам паспорт и сообщить свои персональные данные, а при задержании оказала сопротивление, что и послужило поводом доставления её в отдел.