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Новости 10:56

Прокуратура занялась проверкой Коробицынской школы, где дети учатся в "небезопасных условиях" из-за плохого ремонта

фото ЗакС политика Прокуратура занялась проверкой Коробицынской школы, где дети учатся в "небезопасных условиях" из-за плохого ремонта

Выборгская городская прокуратура Ленинградской области выяснит, действительно в Коробицынской школе, где к началу нового учебного года не успели закончить ремонт, нарушен процесс обучения детей и их права, информирует Znak.com.

Ранее в сети появились видео из обозначенного учебного заведения, где на кадрах запечатлены протечки крыши и ползущий по стенам грибок.

"Организована проверка по факту публикации в информационной сети Интернет, <…> из которой следует, что в здании МБОУ „Коробицынская СОШ" имеются многочисленные протечки кровли, плесень, ненадлежащее состояние электропроводки, образовательный процесс прерван, несовершеннолетние находятся в условиях, не отвечающих безопасности", — отчитались в Выборгской прокуратуре.

В свою очередь в комитете общего и профессионального образования Ленобласти известили, что со следующей недели дети продолжат обучение в Красносельской школе. Для ребят обещали организовать развозку.

"Состояние здания и помещений, а также проходящий ремонт, не позволяют организовать в школе безопасный и эффективный учебный процесс", — высказалась, комментируя инцидент, и.о. главы комитета Татьяна Рыборецкая.

В Коробицынской школе ввиду некачественного ремонта дети вынуждены учиться на первом этаже, в том числе в помещениях библиотеки, учительской медкабинете. Родители записали обращения министру обороны Сергею Шойгу и президенту Владимиру Путину.


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