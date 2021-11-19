В Совфеде подготовили законопроект об ужесточении наказания для сотрудников ФСИН, причастных к пыткам

Члены Совета Федерации разработали законотворческую инициативу, согласно которой для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы в случае, если будет доказана их причастность к пыткам и издевательствам над заключёнными и осуждёнными, делится "Коммерсант", ссылаясь на заявление сенатора Людмилы Нарусовой.

Она уточнила, что документ был подготовлен при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Пытки предлагается считать самостоятельным преступлением, ужесточающим уголовное наказание для должностных лиц.

По предварительной информации, инициатива будет рассмотрена на заседании рабочей группы под руководством Нарусовой 22 ноября. Во встрече должны принять участие Москалькова, глава ФСИН Александр Калашников и замгенпрокурора России Николай Винниченко.

Работу над документом хотят завершить до конца текущего года.

"Законопроект, что называется, лежал под сукном, но последние события стали толчком, чтобы его приняли для рассмотрения", — прокомментировала законопроект Нарусова.

На данный момент в Уголовном кодексе РФ есть статья 117 "Истязаяние", которая предусматривает до 7 лет тюрьмы за причинение гражданам физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо другими насильственными действиями с применением пытки.

Напомним, в конце октября правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать жуткого содержания видеозаписи о пытках в российских колониях. После этого своих постов лишились глава УФСИН по Саратовской области и ряд его подчинённых. Возбуждены уголовные дела.