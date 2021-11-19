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Власти Петербурга не планируют выдавать QR-коды по тестам на антитела к COVID-19

фото ЗакС политика Власти Петербурга не планируют выдавать QR-коды по тестам на антитела к COVID-19

Руководитель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что региональные власти не обсуждают идею, предполагающую выдачу QR-кодов по тестам на антитела. Обратное решение будет принято только с подачи федерального центра.

"Нет, мы не планируем выдавать. Инициативно выступать с подобным ноу-хау, я считаю, преждевременно. Если же будет распоряжение Минздрава или правительства РФ, что на основании того или иного титра антител признавать человека переболевшим и выдавать ему QR-код, мы, естественно, будем этому следовать. Ну а пока решать на уровне субъекта решать это делать я считаю преждевременным", — приводит комментарий Лисовца "Фонтанка".

Ранее в российском правительстве задумались над возможностью выдачи QR-кодов гражданам с высоким титром антител к коронавирусу.

Добавим, что региональные парламенты до середины декабря должны будут проголосовать за или против правительственного законопроекта, по которому с 1 февраля предполагается пускать в большинство публичных мест только граждан с QR-кодом или подтвержденным медотводом от прививки.


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