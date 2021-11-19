Синоптики обещают петербуржцам теплый декабрь

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, каких метеорологических тенденций ожидать петербуржцам в оставшиеся полтора месяца года. По его оценке, конец ноября выдастся сравнительно холодным, а декабрь — напротив, будет отмечен мягкой по меркам зимы погодой.

"Фронт температуры воздуха в эту последнюю декаду ноября более низкий, чем за все предыдущие декады, и основной фронт температуры воздуха все-таки отрицательный", – сообщил он ТАСС, добавив, что до конца месяца имеет смысл рассчитывать на отрицательную температуру даже в дневное время, а также на перепады температур, дождь и снег.

В свою очередь, ближе к Новому году, по данным Колесова, заморозков ждать не следует. Осадков при этом должно выпасть еще больше — примерно 130% от месячной нормы.

"Влияние циклонов будет продолжаться практически в течение всего [декабря], это в основном теплая погода, аномалия температуры воздуха по нашему региону до плюс двух, плюс четырех градусов", – уточнил специалист.

Отметим, что год назад ранняя зима тоже была теплой: крепкие морозы вместе со снегопадом обрушились на Петербург только в феврале, вызвав административный коллапс.