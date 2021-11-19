"Уничтожение федерализма и местного самоуправления": "Яблоко" осудило законопроект о публичной власти

Внесенный в Госдуму законопроект единороссов Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова, пересматривающий принципы организации региональной власти, встретил резкое неприятие со стороны федерального бюро партии "Яблоко". В случае принятия этой инициативы можно будет констатировать еще один шаг, сделанный в сторону уничтожения федерализма и муниципальной власти, следует из официального партийного заявления. По мнению руководства старейшей демократической партии, законопроект есть не что иное, как логическое продолжение поправок в Конституцию, принятых прошлым летом.

"Закон позволит президенту и правительству официально вмешиваться в такие сферы компетенции регионов как образование, здравоохранение, финансы, назначать и отстранять от должности губернаторов и региональных министров. И тогда, и сейчас цель одна – закрепление жесткой вертикали власти, в которой все решения принимаются в администрации президента, а провозглашаемая Конституцией самостоятельность регионов и органов местного самоуправления являются фикцией", - гласит трактовка инициативы "Яблоком".

Авторы заявления призывают все региональные парламенты забраковать документ, уже прошедший в Госдуме первое чтение.

В свою очередь, депутаты петербургского ЗакСа тоже не целиком довольны актуальной редакцией законопроекта и подготовили поправки к нему. В СМИ инициативу иногда называют законом об обнулении губернаторских сроков, ее критикуют коммунисты и справедливороссы.