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"Миронов — мой политический отец": Марченко думает о вступлении во фракцию эсеров

фото ЗакС политика "Миронов — мой политический отец": Марченко думает о вступлении во фракцию эсеров

Депутат Государственной думы Евгений Марченко, исключенный из фракции "Единой России", 19 ноября сообщил ЗАКС.Ру, что размышляет о вступлении в думскую фракцию "Справедливой России – За правду". 

- Я хочу сказать Сергею Михайловичу [Миронову] спасибо за поддержку. Сергей Михайлович — это мой политический отец. Он много лет назад дал мне путевку в политическую жизнь. Это серьезное и достойное предложение, о котором я думаю, – заявил экс-единоросс. 

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил Znak.com, что фракция готова рассмотреть вопрос о включении депутата в свои ряды, если от него поступит такое предложение. 

Марченко уже состоял "Справедливой России" и избирался от нее в Законодательное собрание Петербурга в 2007 году. Однако в том же созыве он покинул партию и вскоре примкнул к "Единой России". 

Напомним, в начале ноября единороссы решили исключить Марченко сначала из партии, а затем и из фракции за то, что парламентарий вопреки общему решению проголосовал против принятия бюджета на 2022 год. Сам депутат объяснял свою позицию тем, что ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о выделении средств на строительство центра высокотехнологической педиатрии.

Константин Леньков, фото: duma.gov.ru


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