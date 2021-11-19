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Муниципал 18:42

Замглавы "Владимирского округа" обратился к начальнику оренбургской колонии, куда этапировали Филинкова

фото ЗакС политика Замглавы "Владимирского округа" обратился к начальнику оренбургской колонии, куда этапировали Филинкова

Заместитель главы петербургского муниципалитета "Владимирский округ" Виталий Боварь подготовил обращение на имя начальника исправительной колонии № 5 по Оренбургской области Кирилла Абидова. 

Он попросил обеспечить соблюдение прав заключенного по делу "Сети"* анархиста Виктора Филинкова, которого этапировали в ИК-5.

В своем обращении Боварь напомнил, что ранее Филинкова содержали в другой оренбургской колонии — ИК-1 и заявлял о многочисленных нарушениях. 

"С 30 октября по 9 ноября 2021 года Филинков В. С. держал голодовку в ответ на систематическое нарушение его прав со стороны сотрудников исправительного учреждения", – написал муниципал.

Он перечислил некоторые жалобы политзаключенного: его лишали возможности получать книги и газеты, не разрешали хранить в камере продукты питания, не давали брать тетрадку и ручку на встречи с адвокатом, неоднократно помещали в штрафной изолятор.

Копии обращения Боварь направил прокурору по надзору за исправительными учреждениями Оренбургской области, региональному уполномоченному по правам человека и в ОНК. 

 

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ


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