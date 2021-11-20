Беглов поблагодарил патриарха Кирилла за "возрождение могущества российского государства"

Петербургский губернатор Александр Беглов, на неделе создававший информационные поводы главным образом из сербской командировки, начал день 20 ноября с поздравления предстоятеля РПЦ Кирилла, который в этот день отмечает семидесятипятилетний юбилей. Чиновник напомнил, что именно в городе на Неве начиналась церковная карьера Кирилла.

"Вы несли мудрое наставническое слово интеллигенции и молодежи во времена ректорства в Ленинградских духовных школах. <...> В период сосредоточенности на международной деятельности Вы многое сделали для упрочения межнационального и межрелигиозного мира, противодействия экстремизму и другим опасным угрозам", - говорится в телеграмме.

По мнению Беглова, именно благодаря усилиям юбиляра регулярно строятся и восстанавливаются нужные россиянам, с его точки зрения, религиозные сооружения, а одновременно с этим авторитет РПЦ крепнет. Характерно, что вопреки светскому характеру РФ, прописанному в Конституции, Беглов ставит в заслугу адресату письма "возрождение могущества российского государства". Подытоживая, губернатор признается, что наблюдает со стороны религиозного деятеля "неустанную заботу о сохранении нашего народа".