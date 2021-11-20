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Новости 10:42

Беглов поблагодарил патриарха Кирилла за "возрождение могущества российского государства"

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил патриарха Кирилла за "возрождение могущества российского государства"

Петербургский губернатор Александр Беглов, на неделе создававший информационные поводы главным образом из сербской командировки, начал день 20 ноября с поздравления предстоятеля РПЦ Кирилла, который в этот день отмечает семидесятипятилетний юбилей. Чиновник напомнил, что именно в городе на Неве начиналась церковная карьера Кирилла. 

"Вы несли мудрое наставническое слово интеллигенции и молодежи во времена ректорства в Ленинградских духовных школах. <...> В период сосредоточенности на международной деятельности Вы многое сделали для упрочения межнационального и межрелигиозного мира, противодействия экстремизму и другим опасным угрозам", - говорится в телеграмме.

По мнению Беглова, именно благодаря усилиям юбиляра регулярно строятся и восстанавливаются нужные россиянам, с его точки зрения, религиозные сооружения, а одновременно с этим авторитет РПЦ крепнет. Характерно, что вопреки светскому характеру РФ, прописанному в Конституции, Беглов ставит в заслугу адресату письма "возрождение могущества российского государства". Подытоживая, губернатор признается, что наблюдает со стороны религиозного деятеля "неустанную заботу о сохранении нашего народа".


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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