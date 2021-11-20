"Яблочник" из Иваново добился компенсации за незаконное задержание на митинге 23 января

Суд в Иванове оценил ущерб, нанесенный главе регионального отделения "Яблока" Андрею Автонееву незаконным задержанием на акции протеста 23 января, в 20 тысяч рублей. Эти деньги активист в ближайшее получит от Министерства финансов, передает издание 7х7.

В своем иске Автонеев настаивал на компенсации в размере 90 тысяч рублей, из которых 40 тысяч ему требовались для оплаты адвокатской помощи. После задержания и возбуждения административного дела в связи с митингом у "яблочника", по его признанию, начались проблемы со здоровьем. Кроме того, он считает, что случившееся с ним прямо или косвенно отразилось на рейтинге его партии. Политик намерен оспаривать решение суда и добиваться увеличения суммы компенсации.

Акцию в поддержку Алексея Навального 23 января Автонеев проводил в гайд-парке, собрав около 350 человек. Формально ему вменили превышение максимально допустимой численности участников демонстрации.