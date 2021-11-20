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Новости 12:35

Глава центра имени Гамалеи приветствует идею лишения врачей-антиваксеров дипломов

фото ЗакС политика Глава центра имени Гамалеи приветствует идею лишения врачей-антиваксеров дипломов

Прозвучавшее на уходящей неделе в стенах Совфеда и Госдумы предложение аннулировать дипломы медиков, выступающих противниками вакцинации от коронавируса, "полностью" поддержал директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург. В его понимании, антиваксеры, дававшие клятву Гиппократа, попросту злоупотребляют своим служебным положением и попирают основы профессии.

"Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством - вакциной в данном случае - и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет", - развернул свой тезис специалист в разговоре с РИА "Новости".

Отметим, что возглавляемое Гинцбургом учреждение разработало и производит самую ходовую отечественную вакцину от COVID-19 "Спутник V". Центр имени Гамалеи также выпускает однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".

С идеей лишения врачей-антиваксеров дипломов ранее выступали сенатор Александр Башкин и депутат Владимир Жириновский.


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