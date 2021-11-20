В Петербурге задержали десятки мигрантов на Софийской овощебазе

Петербургские полицейские провели рейд на Софийской овощебазе в Купчино, проверив документы у более семисот человек. Из-за выявленных нарушений более семидесяти из них отправились в участок: 73 человека нарушили миграционное законодательство и в ближайшее время будут выдворены из страны. Инспектировали торговую территорию более 220 силовиков, обнаружившие на ней также автомобиль, который числился в розыске.

По данным полицейского Александр Зенько, рассказавшего на камеру о профилактическом рейде, с начала года ГУ МВД возбудило более 84 тысяч административных дел в сфере незаконной миграции и около 4,5 уголовных.

Отметим, что накануне стало известно об увеличении числа преступлений, совершаемых в Петербурге приезжими. По сравнению с первыми десятью месяцами 2020 года их стало больше на 36%.