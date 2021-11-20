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Милонов хочет, чтобы поклонников "казанского стрелка" поставили на специальный учет

фото ЗакС политика Милонов хочет, чтобы поклонников "казанского стрелка" поставили на специальный учет

Петербургский единоросс из Государственной думы Виталий Милонов с тревогой воспринял информацию о том, что группа сочувствующих "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву собрала на юридическую помощь подследственному крупную сумму денег (полмиллиона рублей). С точки зрения депутата, такое положение вещей едва ли может считаться нормой в здоровом обществе, поскольку пропагандирующих и осуществляющих насилие соотечественников поддерживать недопустимо.

"Если люди каким-то образом заявили о том, что они его фанаты, если они каким-то образом положительно высказываются о нем, то таких людей надо самих ставить на учет. Да, эти люди ничего противозаконного еще пока не сделали, но если они оправдывают терроризм, у нас есть соответствующая статья – об оправдании терроризма. Поэтому таких людей надо брать на учет, следить за ними. Пускай люди боятся положительно высказываться о таких персонажах, пусть это будет стыдно", - заявил политик информагентству "Москва".

Случаи, которые так возмущают Милонова, вполне заслуживают, с его точки зрения, "определенных государственных репрессий". При этом он поспешил заметить, что не отказывает ни одному преступнику, реальному или потенциальному, в праве собирать деньги на адвокатов.

Напомним, что Галявиев, ранее учившийся в казанской школе №175, явился туда нынешней весной с огнестрельным оружием и стал расстреливать людей в коридорах и кабинетах. В результате его действий погибли десять человек и пострадали двадцать. Перед роковой прогулкой на своей странице в соцсети он окрестил себя "богом". На уходящей неделе экспертиза признала его вменяемым.


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