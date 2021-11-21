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"Это хороший результат": Собянин сообщил о заметном сокращении числа мигрантов на стройках Москвы

фото ЗакС политика "Это хороший результат": Собянин сообщил о заметном сокращении числа мигрантов на стройках Москвы

Столичный мэр Сергей Собянин известил о существенном снижении числа иностранных трудовых рабочих на стройках Москвы. Краткое резюме о развитии ситуации он представил в эфире "России 1".

"Даже во время пандемии мы видим снижение миграционного потока с одной стороны, с другой - объем жилищного строительства в Москве увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Но при этом стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат", - поделился наблюдениями Собянин.

Напомним, ранее руководство Москвы объявило о намерении отказаться от труда мигрантов на стройках города. По замыслу властей, процесс возведения объектов строительства должен занимать в два раза меньше времени и требовать в три раза меньше людей, а воплотить это решение в жизнь следует за счёт технологических решений и механизации возведения объекта, как это происходит на Западе.


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