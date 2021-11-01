Власти Москвы хотят отказаться от труда мигрантов на стройках

Столичные власти разрабатывают план решения кризиса кадров на стройках в Москве, предполагающий в том числе отказ от труда иностранных рабочих, известил в разговоре с РБК вице-мэр города Андрей Бочкарёв.

Чиновник отметил нехватку рабочих и инженеров на объектах строительства: это связано с растущими темпами реновации в Москве. Недостаток трудовых ресурсов Бочкарёв оценил в 40%. Плюс ко всему, добавил он, внесла свои коррективы и пандемия, из-за которой многие мигранты разъехались по домам, и как итог из 120 тысяч человек в столице трудятся лишь 40 тысяч.

Также Бочкарёв указал на изменение расового состава мигрантов, задействованных на стройках: если раньше на объектах работали преимущественно приезжие из Таджикистана, но сегодня всё больше человек приезжают из Узбекистана, Киргизии и Подмосковья.

"Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать", - сетует вице-мэр.

Ввиду обозначенной проблематики Бочкарёв поручил подготовить план мероприятий, который позволит обойтись без мигрантов на стройках. Процесс возведения объектов строительства, подчеркнул чиновник, должен занимать в два раза меньше времени и требовать в три раза меньше людей, а воплотить это решение в жизнь следует за счёт технологических решений и механизации возведения объекта, как это происходит на Западе.