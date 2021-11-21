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Новости 13:32

Петицию против закона об иноагентах подписали 250 тысяч человек

фото ЗакС политика Петицию против закона об иноагентах подписали 250 тысяч человек

Под петицией против закона об иностранных агентах оставили свои подписи уже более 250 тысяч человек, сообщает её создатель, проект "ОВД-Инфо"*.

Поддержали инициативу не только рядовые граждане: к ней присоединились также 242 организации — это НКО, СМИ, гражданские и просветительские проекты.

"Мы надеемся, что петиция станет одним из аргументов, которые помогут предотвратить ликвидацию "Мемориала"**. Кроме того, сейчас в Госдуме обсуждаются поправки в законы об иноагентах — даже внесение небольших изменений облегчит жизнь многим людям, хотя мы настаиваем на полной отмене этого закона", — высказались правозащитники.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее  опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесённые в реестры СМИ и граждане оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает всё более ужесточаться. 

В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить давление на независимую журналистику в России.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**Минюст внёс организацию в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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