Петицию против закона об иноагентах подписали 250 тысяч человек

Под петицией против закона об иностранных агентах оставили свои подписи уже более 250 тысяч человек, сообщает её создатель, проект "ОВД-Инфо"*.

Поддержали инициативу не только рядовые граждане: к ней присоединились также 242 организации — это НКО, СМИ, гражданские и просветительские проекты.

"Мы надеемся, что петиция станет одним из аргументов, которые помогут предотвратить ликвидацию "Мемориала"**. Кроме того, сейчас в Госдуме обсуждаются поправки в законы об иноагентах — даже внесение небольших изменений облегчит жизнь многим людям, хотя мы настаиваем на полной отмене этого закона", — высказались правозащитники.

Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесённые в реестры СМИ и граждане оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает всё более ужесточаться.

В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить давление на независимую журналистику в России.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

**Минюст внёс организацию в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента