Владивостокский коммунист Самсонов прервал голодовку ради проверки на полиграфе

Пребывающий в СИЗО депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, подозреваемый в растлении несовершеннолетнего, решил прекратить протестную голодовку ради проверки на полиграфе, уведомил "Интерфакс" его адвокат Алексей Клёцкин.

"Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артём начал выход из голодовки. Поскольку голодовка является противопоказанием, нельзя проходить исследования [на полиграфе] в таком состоянии, будут искажённые показатели реакций", — поделился деталями процесса Клёцкин.

Адвокаты Самсонова будут настаивать на независимой полиграфической экспертизе. Также защита коммуниста обжалует решение Фрунзенского райсуда Владивостока, который заключил Самсонова в СИЗО до 17 января 2022 года.

Напомним, владивостокский парламентарий является фигурантом дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, Самсонов якобы демонстрировал 11-летнему ребёнку фаллоимитатор.

Днём ранее, 21 ноября, в поддержку коммуниста во Владивостоке прошёл народный сход, на который пришли не менее 200 человек.