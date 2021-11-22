ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:24

Владивостокский коммунист Самсонов прервал голодовку ради проверки на полиграфе

фото ЗакС политика Владивостокский коммунист Самсонов прервал голодовку ради проверки на полиграфе

Пребывающий в СИЗО депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, подозреваемый в растлении несовершеннолетнего, решил прекратить протестную голодовку ради проверки на полиграфе, уведомил "Интерфакс" его адвокат Алексей Клёцкин.

"Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артём начал выход из голодовки. Поскольку голодовка является противопоказанием, нельзя проходить исследования [на полиграфе] в таком состоянии, будут искажённые показатели реакций", — поделился деталями процесса Клёцкин.

Адвокаты Самсонова будут настаивать на независимой полиграфической экспертизе. Также защита коммуниста обжалует решение Фрунзенского райсуда Владивостока, который заключил Самсонова в СИЗО до 17 января 2022 года.

Напомним, владивостокский парламентарий является фигурантом дела по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, Самсонов якобы демонстрировал 11-летнему ребёнку фаллоимитатор.

Днём ранее, 21 ноября, в поддержку коммуниста во Владивостоке прошёл народный сход, на который пришли не менее 200 человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама