Около 200 жителей Владивостока вышли на акцию в поддержку депутата от КПРФ Самсонова

Около 200 жителей Владивостока вышли на народный сход в поддержку депутата Законодательного собрания от КПРФ Артёма Самсонова, делится Vi.ru.

Коммуниста, напомним, подозревают в том, что три года назад он якобы показал несовершеннолетнему фаллоимитатор.

По мнению коллег Самсонова по парламенту, власти активизировали борьбу с представителями КПРФ, которые на минувших выборах показали хорошие результаты и заручились поддержкой общества. Коммунисты полагают, что Самсонова преследуют за помощь политзаключённым и борьбу с точечной городской застройкой.

На данный момент Самсонов находится в СИЗО, депутат держит голодовку и требует, чтобы ему провели экспертизу на полиграфе. Задержали его 17 ноября.

Vi.ru уточняет, что мероприятие сопровождали 20 силовиков в штатском.