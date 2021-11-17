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Новости 9:54

"Месть за выигранные выборы": В Приморье СОБР обыскивает квартиру депутата ЗакСа от КПРФ Самсонова

фото ЗакС политика "Месть за выигранные выборы": В Приморье СОБР обыскивает квартиру депутата ЗакСа от КПРФ Самсонова

Утром 17 ноября недалеко от Владивостока силовики пришли с обыском к депутату Законодательного собрания от КПРФ Артёму Самсонову: поводом для визита правоохранителей послужило заявление от местной жительницы Ирины Сафоновой, информирует "Интерфакс".

По предварительной информации, Самсонову инкриминируют ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), максимальное наказание по которой — до 20 лет колонии.

Интересно, что обращение Сафоновой, на которое отреагировали в полиции, адресовано Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а также лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Самсонов якобы агитировал женщину "войти в движение" Алексея Навального, пьяным танцевал на пляже в присутствии детей "в абсолютно обнаженном виде", позднее мог приставать к 14-летнему ребёнку, и более того, в 2018 году якобы покалечил её 26-летнего сына и сокурсника. В заявлении женщина также намекает на причастность коммуниста к ЛГБТ.

Коллега Самсонова по приморскому Заксобранию Наталья Кочугова считает преследование коммуниста "местью за выигранные выборы" и "политическим заказом", пишет "Новая газета".

"Не предъявили практически никаких документов, ворвались в квартиру. Я спросил у товарищей с нашивкой СОБР, есть ли санкции краевого прокурора, руководителя Следственного комитета — учитывая, что он действующий депутат. Нам ничего не ответили", — рассказал о ситуации лидер фракции КПРФ в Заксобрании Приморья Анатолий Долгачев.


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