ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:41

В Совфеде не исключают появления новых законопроектов об иноагентах

фото ЗакС политика В Совфеде не исключают появления новых законопроектов об иноагентах

Члены Совета Федерации изучают возможность ужесточения действующего законодательства об иностранных агентах, информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление сенатора Андрея Климова.

Климов сообщил, что не исключается также появление новых законопроектов об иноагентах.

Ранее редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее  опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесённые в реестры СМИ и граждане оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает всё более ужесточаться. 

В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить давление на независимую журналистику в России.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама