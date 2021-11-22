В Совфеде не исключают появления новых законопроектов об иноагентах

Члены Совета Федерации изучают возможность ужесточения действующего законодательства об иностранных агентах, информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление сенатора Андрея Климова.

Климов сообщил, что не исключается также появление новых законопроектов об иноагентах.

Ранее редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесённые в реестры СМИ и граждане оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает всё более ужесточаться.

В августе редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить давление на независимую журналистику в России.