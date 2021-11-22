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Новости 12:05

Отец ученика аварийной Коробицынской школы просит Путина защитить детей

фото ЗакС политика Отец ученика аварийной Коробицынской школы просит Путина защитить детей

Отец одного из учеников Коробицынской школы Выборгского района Ленобласти, находящейся в аварийном состоянии после неоконченного ремонта, написал обращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить детей.

"Уважаемый Владимир Владимирович, в Коробицынской школе была произведена прокурорская проверка. Привлечены специалисты нескольких контролирующих органов, в том числе Роспотребнадзора и специалистов по пожарной безопасности. По информации СМИ, практически всеми проверяющими по своей специализации были обнаружены нарушения, не допускающие возможность продолжения дальнейших занятий учеников в школе", — приводит выдержку из письма родителя Znak.com.

Мужчина отмечает, что родители школьников неоднократно жаловались во все инстанции, требуя разобраться с ситуацией в учебном заведении. При этом часто чиновники успокаивали их, заверяя, что вопрос будет в скором времени решён.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу защитить детей Коробицынской школы в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 38 пункт 2 — „Материнство и детство находится под защитой государства"). Кроме этого, в связи с тем, что в соответствии со статьей 41 пункта 2 Конституции РФ „Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом", в дальнейшем будет задействовано много заинтересованных сторон. Прошу обеспечить защиту обратившихся с запросами родителей и членов их семей", — заключил обращение мужчина.

Напомним, в областной Коробицынской школе ввиду некачественного ремонта дети вынуждены были учиться на первом этаже, в том числе в помещениях библиотеки, учительской, медкабинете. Родители ранее уже записывали обращения в разные ведомства, в том числе министру обороны Сергею Шойгу.

Сейчас школа закрыта, детей перевели на обучение в другую. Обстоятельствами произошедшего занимается прокуратура.


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