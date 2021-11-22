Отец ученика аварийной Коробицынской школы просит Путина защитить детей

Отец одного из учеников Коробицынской школы Выборгского района Ленобласти, находящейся в аварийном состоянии после неоконченного ремонта, написал обращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить детей.

"Уважаемый Владимир Владимирович, в Коробицынской школе была произведена прокурорская проверка. Привлечены специалисты нескольких контролирующих органов, в том числе Роспотребнадзора и специалистов по пожарной безопасности. По информации СМИ, практически всеми проверяющими по своей специализации были обнаружены нарушения, не допускающие возможность продолжения дальнейших занятий учеников в школе", — приводит выдержку из письма родителя Znak.com.

Мужчина отмечает, что родители школьников неоднократно жаловались во все инстанции, требуя разобраться с ситуацией в учебном заведении. При этом часто чиновники успокаивали их, заверяя, что вопрос будет в скором времени решён.

"Уважаемый Владимир Владимирович, прошу защитить детей Коробицынской школы в соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 38 пункт 2 — „Материнство и детство находится под защитой государства"). Кроме этого, в связи с тем, что в соответствии со статьей 41 пункта 2 Конституции РФ „Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом", в дальнейшем будет задействовано много заинтересованных сторон. Прошу обеспечить защиту обратившихся с запросами родителей и членов их семей", — заключил обращение мужчина.

Напомним, в областной Коробицынской школе ввиду некачественного ремонта дети вынуждены были учиться на первом этаже, в том числе в помещениях библиотеки, учительской, медкабинете. Родители ранее уже записывали обращения в разные ведомства, в том числе министру обороны Сергею Шойгу.

Сейчас школа закрыта, детей перевели на обучение в другую. Обстоятельствами произошедшего занимается прокуратура.