Петербургские мундепы обратились с исками в суд в надежде сохранить Конюшенное ведомство от разрушения

Петербургские муниципалы в лице депутата МО "Владимирский округ" Ксении Лавровой и депутата МО "Правобережный" Фёдора Грудина обратились с исками в суд в надежде спасти от разрушения Конюшенное ведомство.

Здание, являющееся памятником культуры, многие годы стоит заброшенным. В нём в своё время находились гаражи силовиков, таксопарк. Пару лет назад объект передали инвестору, который собирался построить в нём отель, однако этого не произошло, так как история получила широкую общественную огласку. В 2015 году Конюшенное ведомство поступило на баланс Музея истории Санкт-Петербурга и находилось на нём вплоть до 2020 года, после чего его передали Агентству по развитию имущественного комплекса.

"И пока город продолжает искать инвестора на этот объект, на его "консервацию" и содержание потрачено более четырех миллиардов рублей. Однако статус памятника и довольно сложная конфигурация здания, отпугивают потенциальных инвесторов", - констатируют истцы.

Город и бизнес, уверены заявители, могут успешно сосуществовать и дополнять друг друга: отличным примером, указывают они, являются "Новая голландия" и досуговый центр на даче Бенуа.

"На наш взгляд, Конюшенное ведомство заслуживает такого же бережного к себе отношения", - резюмируют Лаврова и Грудин.

Напомним также, в январе текущего года стало известно, что реставрацию здания в 2021 году комитет имущественных отношений проводить не планирует.

Фото: Ксения Лаврова / Telegram