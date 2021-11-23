Основателя Group-IB оставили в СИЗО до весны 2022 года

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста основателю Group-IB Илье Сачкова до 28 февраля 2022 года по делу о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Афанасьева.

Сачкова задержали в конце сентября. Сообщалось, что его обвиняют в передаче секретных данных иностранной разведке. Подробности дела неизвестны из-за грифа "секретно". Сачков не признает вину. В октябре стало известно, что он оказался в информационном вакууме из-за того, что ему не передают письма.

Group-IB работает в сфере кибербезопасности, разрабатывает решения для выявления и предотвращения кибератак. Считается одним из мировых лидеров в своей области. Сачков — член комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.