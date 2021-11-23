Отказ от строительства ВСМ грозит потерями для грузоперевозок до 40 млн тонн в год

Возможный отказ от строительства высокороскоростной железной дороги между двумя столицами приведет, по оценкам РЖД, к потере до 40 млн тонн грузов каждый год из-за ограниченной пропускной способности портов. Причем 31 млн тонн недоперевезенных грузов относятся к петербургскому транспортному узлу. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на совещание у вице-премьера Андрея Белоусова, которое состоялось на прошлой неделе. Больше всего, по данным собеседника издания, пострадают перевозки таких грузов, как уголь, нефтепродукты, удобрения.

В ходе встречи чиновников, в частности, напомнили, что к 2024 году стоит задача увеличить объем контейнерных перевозок вчетверо по сравнению с 2017 годом. Если же к этому времени не появится высокоскоростная магистраль (ВСМ), то обозначенные планы вполне могут сорваться.

Строительство пассажирской ВСМ, на котором продолжает настаивать железнодорожный монополист, способно перевести на нее "Сапсаны" и тем самым разгрузить действующую дорогу. Конечная цель, как пишет газета, состоит в том, чтобы "обеспечить прирост перевозок в порты Северо-Запада на 67,5 млн тонн к уровню 2020 года, до 220 млн тонн, из них 40 млн тонн – по направлению Санкт-Петербург - Бологое - Москва".

Стоимость ВСМ оценивается в 1,4-1,7 трлн рублей. Время в пути должно составить 2 часа 15 минут. Строительство хотели завершить к 2027 году. На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин попытался успокоить всех, кого тревожат слухи о возможном отказе от строительства из-за дороговизны проекта. По словам чиновника, проект поделили на этапы: "делаем то, что сейчас первоочередное".