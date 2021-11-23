ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:48

На украшение Петербурга к Новому году потратят 480 млн рублей

фото ЗакС политика На украшение Петербурга к Новому году потратят 480 млн рублей

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол на заседании правительства Петербурга 23 ноября сообщил, что на украшение города к празднованию Нового 2022 года будет потрачено 480 млн рублей. На новые объекты пойдет 150 млн рублей, уточнил Рябовол.

Программа по комплексному украшению Петербурга в конце 2021 года включает в себя более 190 адресов во всех районах города, рассказал глава комитета. По его словам, установлено будет более 3 тысяч элементов праздничного оформления. 

Напомним, также на заседании правительства губернатор Петербурга сообщил, что на Дворцовой площади снова установят живую ель. Рябовол добавил, что там же организуют фотозону в виде "гигантской лампы".  

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама