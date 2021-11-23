На украшение Петербурга к Новому году потратят 480 млн рублей

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол на заседании правительства Петербурга 23 ноября сообщил, что на украшение города к празднованию Нового 2022 года будет потрачено 480 млн рублей. На новые объекты пойдет 150 млн рублей, уточнил Рябовол.

Программа по комплексному украшению Петербурга в конце 2021 года включает в себя более 190 адресов во всех районах города, рассказал глава комитета. По его словам, установлено будет более 3 тысяч элементов праздничного оформления.

Напомним, также на заседании правительства губернатор Петербурга сообщил, что на Дворцовой площади снова установят живую ель. Рябовол добавил, что там же организуют фотозону в виде "гигантской лампы".

София Саттарова