За год в Петербург въехало на 60% больше иностранцев

В петербургском главке полиции зафиксировали рост числа мигрантов, приезжающих в Петербург из других государств. За десять месяцев 2021 года таких гостей насчитали более 352 тысяч, сообщает ТАСС.

"Это на 131 тыс. 789 человек, или 59,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал со ссылкой на статистику МВД первый замглавы комитета по межнациональным отношениям Алексей Силкин.

Больше всего приезжих наблюдается из Узбекистана - 127 тысяч 144 человека, второе и третье места занимают Таджикистан и Киргизия, соответственно.

Отметим, на прошлой неделе петербургское ГУ МВД сообщило, что за первые десять месяцев 2021 года число преступлений, совершенных приезжими, выросло на 36%.