Дмитриева предлагает дофинансировать здравоохранение на 36 млрд рублей

Петербургский депутат из Госдумы Оксана Дмитриева намерена вынести свою поправку к проекту федерального бюджета на отдельное голосование. Ранее ее предложение об увеличении финансирования медицины на 36 млрд рублей отклонил комитет по бюджету и налогам. У Дмитриевой есть понимание, на что конкретно должна пойти эта сумма.

"На стационарную медицинскую помощь, на финансирование федеральных клиник. Плюс предлагается увеличить на 15 миллиардов финансирование прикладных научных исследований в здравоохранении. Также, как и в системе высшего образования, в медицинской науке отдается приоритет программному подходу. В итоге базовое финансирование и зарплата исследователей низкая, лабораторная база устаревшая", - рассказала политик через свою пресс-службу.

По мнению депутата, программный подход в сегодняшней ситуации может создать эффект "решета" и привести к утрате кадров и целых научных школ. Кроме того, этот метод, согласно позиции Дмитриевой, грозит тем, что российская наука вынужденно обойдет стороной важнейшие современные открытия в области здравоохранения.