"Коммунисты России" считают недопустимым повышение цен на проезд в Петербурге

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступило с категорическим осуждением повышения тарифов на проезд в общественном транспорте с будущего года. Левая политическая организация, воспринимая решение Смольного как крайне несвоевременное, апеллирует к высокому росту инфляции и все более заметному снижению уровня реальных доходов граждан.

"У людей нет денег сейчас, в такой ситуации цены не повышают, а понижают. Весьма вероятны массовые неплатежи населения, мы требуем заморозить это решение", - говорится в партийном заявлении.

К числу наиболее пострадавших в финансовом отношении граждан "Коммунисты России" относят людей, занятых в сфере услуг, которые испытали на себе негативные последствия противоэпидемических ограничений. Повышение стоимости проезда в таких условиях партия характеризует как "абсолютно антисоциальную и нереалистичную меру".

Напомним, стоимость разового билета в наземном транспорте и метро вырастет на пять рублей (дло 60 и 65 рублей соответственно). Изменятся также расценки для пользователей электронной карты "Подорожник".