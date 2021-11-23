"Яблоко" внесло в ЗакС законопроект об исключении понятия "иностранный агент"  

Депутаты фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский и Александр Шишлов внесли на рассмотрение законопроект об исключении понятия "иностранный агент" из российского законодательства, сообщили в партии 23 ноября. Если депутаты Заксобрания поддержат инициативу, она будет передана на рассмотрение в Государственную думу.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях исключения положений о лицах, выполняющих функции иностранного агента" разработал эксперт Института прав человека Лев Левинсон. Аналогичные инициативы будут поданы в парламент Москвы, Пскова и Карелии.

Представители "Яблока" считают, что применение закона об иностранных агентах несет исключительно дискриминационный характер и мешает работе институтов гражданского общества.

"Инициативные попытки "совершенствования" законодательства об "инагентах", в том числе в рамках работы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, остаются нереализованными. Это подтверждает порочность самой концепции законодательства об "инагентах", которая фактически приводит к систематическим нарушениям конституционных прав граждан и препятствует развитию Российской Федерации как правового государства", - цитирует Александра Шишлова пресс-служба партии.

В середине ноября в ЗакСе состоялось первое заседание рабочей группы по разработке поправок в законодательство об иностранных агентах. Петербургские парламентарии предлагали определить допустимую долю иностранного финансирования и сделать возможным включение организации или физического лица в реестр только по решению суда.

"Какое-либо "исправление", "улучшение" или "смягчение" законов об "иноагентах" бессмысленны. Эти законы целенаправленно и сознательно писались и принимались для политической дискриминации неугодных власти организаций и граждан, для наклеивания на них ярлыков, имеющих в российской практике откровенно негативный характер, для обложения "иноагентов" унизительными обязанностями и наказанием за их невыполнение", - написал Вишневский в своем Telegram-канале 23 ноября.

В российском законодательстве термин "иностранный агент" появился в 2012 году. К иноагентам причисляли некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа. Через пять лет закон расширили, добавив Минюсту возможность признавать иноагентами средства массовой информации, имеющие иностранное финансирование. На конец ноября в реестре СМИ - иностранных агентов числятся 97 организаций и физических лиц.

Константин Леньков