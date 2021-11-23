Смольный пока не собирается вводить QR-коды для поездок в общественном транспорте Петербурга

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что Смольный не обсуждает введение QR-кодов на общественном транспорте по примеру Татарстана, передает "Петербургский дневник".

По его словам, дальнейшее развитие зависит от эпидемиологической обстановки в городе и "желания людей вакцинироваться". Поляков рассказал, что от коронавируса привиты или переболели 92% сотрудников комитета по транспорту: "от водителей и слесарей до белых воротничков".

Система QR-кодов на транспорте в Татарстане за первые дни работы привела ко множествам скандалов. Кондукторы выгнали из салонов автобусов свыше тысячи пассажиров, у которых не было кода или которые их отказывали предоставить, иногда дело доходило до потасовок.

Новые коронавирусные ограничения начали действовать в Петербурге с 15 ноября. Теперь горожанам нужны QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе, чтобы попасть в фитнес-клубы, развлекательные заведения, спортивные, культурные мероприятия и другие места.

Пока планируется, что с 1 декабря эти коды понадобятся везде, кроме продуктовых магазинов, точек с товарами первой необходимости, автозаправок и аптек. Появились сведения, что Смольный может отсрочить эту меру до конца новогодних каникул.