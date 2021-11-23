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Новости 16:46

"Фонтанка": Смольный может отсрочить введение QR-кодов для общепита и магазинов

фото ЗакС политика "Фонтанка": Смольный может отсрочить введение QR-кодов для общепита и магазинов

Смольный может отложить введение QR-кодов для пропусков в рестораны и магазины Петербурга, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, знакомых с подготовкой поправок в постановление о коронавирусных ограничениях, ввести QR-коды для допуска в заведения могут уже после новогодних праздников, в январе 2022 года. Источники подчеркнули, что окончательное решение еще не принято, и опираться будут на развитие эпидситуации. При этом они дали понять, что отсрочка могла бы не омрачить праздник петербуржцам и не отпугнуть туристов.

Новые коронавирусные ограничения начали действовать в Петербурге с 15 ноября. Теперь горожанам нужны QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе, чтобы попасть в фитнес-клубы, развлекательные заведения, спортивные, культурные мероприятия и другие места. Пока планируется, что с 1 декабря эти коды понадобятся везде, кроме продуктовых магазинов, точек с товарами первой необходимости, автозаправок и аптек.

 


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