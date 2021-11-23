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Новости 18:48

СК возбудил дело из-за того, что сделавшая себе операцию блокадница не дождалась медпомощи

фото ЗакС политика СК возбудил дело из-за того, что сделавшая себе операцию блокадница не дождалась медпомощи

Управление Следственного комитета по Ленобласти возбудило дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за того, что 90-летняя блокадница не дождалась операции и сделала ее себе сама.

По версии следствия, пенсионерку, которая страдает от онкологии, и у которой на этом фоне появилось осложнение, не госпитализировали, не провели ей операцию и не оказали паллиативную помочь, чем "поставили под угрозу ее жизнь и здоровье".

Ранее комитет по здравоохранению Ленобласти начал проверку из-за случившегося. У блокадницы из-за онкологии у блокадницы развился асцит, который мешал ей ходить, лежать и дышать, однако врачи не сделали ей операцию. Как утверждали в областном правительстве, у женщины выявили коронавирус. Тогда блокадница сама надрезала себе живот. 


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